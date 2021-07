Al menos 23 heridos tras choque de dos trenes en Estados Unidos

Al menos 23 personas resultaron heridas este viernes después de que dos trenes ligeros chocaran en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

La colisión involucró a dos coches de la línea verde, una de las dos rutas que prestan el servicio de trenes ligero en esa ciudad, y ocurrió cerca del Agganis Arena, que se encuentra en el campus de la Universidad de Boston.

Autoridades de Boston, en Estados Unidos, informan tras el accidentes que habían más de 20 heridos tras la colisión de dos trenes de la línea B del ferrocarril, sin mayores detalles,

BREAKING: Apparent green line collision between two trains right around Boston University along the beeline. A bunch of people are here getting treated for injuries. We see some neck braces and ice patches. #WBZ pic.twitter.com/iip3GmbTf6