La aclamada gimnasta Simone Biles será baja en las finales de salto y barras asimétricas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del domingo. De acuerdo con un comunicado de la Federación estadounidense, la decisión habría sido tomada por ella.

«Simone ha decidido retirarse de esas finales. Seguirá siendo evaluada diariamente para decidir si competirá en las finales de ejercicio en el suelo y barra de equilibrio», reza el comunicado. Se espera que en los próximos días se anuncie si participará en la final en suelo y en barra o, finalmente, se despide de los Juegos Olímpicos sin medallas.

Previo al anuncio Biles publicó un video en el cual se ve que no puedo completar una salida por culpa de lo que sería del trastorno psicológico que le acompaña y del que lucha por salir. “Para cualquiera que diga que renuncié. No renuncié. Mi mente y mi cuerpo simplemente no están sincronizados, como pueden ver aquí”, escribió sobre de esas imágenes que luego borró.

Fuente | Marca/AFP