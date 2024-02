Albania vuelve a la lista de paraísos fiscales de Ecuador

Albania vuelve a ser considerado un paraíso fiscal para Ecuador, tras ser retirado de este registro en el gobierno de Guillermo Lasso. Así lo comunicó el Servicio de Rentas Intemas (SRI) este martes 27 de febrero del 2024.

La institución actualizó la lista de paraíso fiscales, donde no solo reincorporó a Albania sino que también añadió al registro a tres jurisdicciones: la República de Armenia, Georgia y Gibraltar.

«La medida tiene como objetivo fortalecer la integridad del sistema tributario internacional, combatir la evasión fiscal y cualquier fuente de financiamiento al crimen organizado«, recalcó el SRI en el documento difundido en redes sociales.

Sobre la reincorporación de Albania a esta lista, el organismo aseguró que se basa en una revisión exhaustiva de la situación fiscal de ese país, la cual «no cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional«.

Decisión del gobierno de Lasso

Además, el SRI recalcó que en 2022 la administración de Lasso retiró a Albania de esta lista tras «comprometerse con el Foro Global a implementar un intercambio de información fiscal«. Y detalló que la medida se adoptó, pese a que, en ese momento, «no había un dictamen definitivo sobre la efectividad de estas medidas».

No obstante, «a inicios de este año, el Foro Global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, lo que implica una ausencia de un intercambio efectivo de información». Pero también destaca que Albania «permite actividades que no se desarrollan sustancialmente dentro de su jurisdicción, lo que le permite acogerse a beneficios tributarios«.

«La reincorporación de Albania y la inclusión de nuevas jurisdicciones en la lista de paraísos fiscales demuestran la determinación del Gobiemo Nacional a través del SRI, para garantizar la transparencia fiscal y la cooperación internacional«, dice el SRI.

Operación de la mafia albanesa en Ecuador

El SRI recalcó que la decisión tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el cual se ha expandido notablemente en el Ecuador en los últimos años.

En este marco se han develado operaciones irregulares de la mafia albanesa. Como las que se investigan en el caso Encuentro, indagación que salpicó al cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

Además, el 6 de febrero del 2024 en España y Ecuador se dio un fuerte golpe a la mafia albanesa. En el operativo denominado ‘Pampa‘ o ‘Gran Fénix 13‘ se capturó a 30 personas vinculadas con operaciones narcodelectivas relacionadas a esta organización transnacional.

