Durante el periodo más estricto de la cuarentena en 2020 en Argentina, el presidente Alberto Fernández participó de un festejo por el cumpleaños de su esposa. El hecho fue reconocido por el mandatario y, debido a una fotografía filtrada de ese día, tuvo que pedir disculpas.

Cumpleaños en cuarentena .-

Fabiola Yáñez, primera dama de Argentina, celebró su cumpleaños en la residencia presidencial donde vive desde 2019. El evento se realizó en julio de 2020, cuando regía la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y a la par, un sinnúmero de restricciones de movilidad que incluía la prohibición de reuniones sociales.

«El 14 de julio, Fabiola convocó una reunión con sus amigos, un brindis que no debió haberse hecho; me doy cuenta de que no debió haberse hecho, y lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento», señaló Alberto Fernández durante un acto desde la ciudad bonaerense de Olavarría.

🇦🇷 Polémica por la foto filtrada a prensa donde se ve al presidente Alberto Fernández y a su familia celebrando el cumpleaños de su esposa. La fiesta fue en julio de 2020 cuando en el país había cuarentena. pic.twitter.com/77M8567GhH — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 13, 2021

La presión surgió luego de que se divulgara una foto de este día que muestra al presidente y a la primera dama junto a una docena de invitados. Se evidencia que, alrededor de la mesa en la que estaban, ninguno contaba con tapabocas ni se respetaba la distancia social.

“Debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”, agregó el presidente. A la par dijo haber accedido a que se conozca el listado de visitas a la residencia presidencial durante la cuarentena y aseguró que no oculta nada. Algunos dirigentes opositores han declarado que intentarán un juicio político contra el presidente, aunque no cuentan con mayoría parlamentaria para conseguirlo.

Fuente | Sputnik/24matins