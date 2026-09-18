Jhon Chávez lleva cinco días desaparecido en Quito

Jhon Chávez desapareció el pasado 12 de septiembre en el norte de Quito.

Una familia vive días de angustia tras la desaparición de Jhon Edison Chávez Ortega, de nacionalidad colombiana, de quien no tiene rastro desde la mañana del sábado 12 de septiembre de 2026.

Según dio a conocer su padre a Teleamazonas.com, el joven se encontró internado en un centro de rehabilitación en Ibarra.

De acuerdo con su familia, ese sábado, el grupo se trasladó en autobuses hacia Quito para acudir a un evento interinstitucional.

Jhon Chávez desapareció el pasado 12 de septiembre de 2026 en el norte de Quito. Afiche de búsqueda

Desapareció en un centro comercial

Durante el trayecto, la delegación hizo una parada en un centro comercial ubicado en el sector de Carapungo, al norte de Quito.

El grupo tenía como objetivo almorzar y hacer uso de los servicios higiénicos.

Según indicaron los encargados del grupo a la familia, en un momento inesperado el joven salió corriendo del establecimiento.

Pese a que intentaron alcanzarlo y sujetarlo, se les escapó con dirección hacia el sector de la Mitad del Mundo.

Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

La última fotografía de Jhon Chávez antes de ser reportado como desaparecido en Quito. Cortesía

Investigación en curso

La denuncia formal ya fue presentada ante las autoridades, quienes se encuentran ejecutando trabajos de búsqueda en la zona.

Sus allegados temen por su integridad, ya que no conoce la ciudad de Quito.

De acuerdo con el afiche oficial de búsqueda del Ministerio del Interior y la Fiscalía, Jhon tiene las siguientes características físicas.

Contextura gruesa, ojos color café, cabello negro, estatura de 1,60 metros y peso aproximado de 150 libras.

Si usted dispone de información que le permite dar con el desfile de Jhon Edison, por favor comuníquese de inmediato al 1800 DELITO (335486) o al ECU-911.

La información será tratada de forma absolutamente confidencial.