Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, penetró en sistemas informáticos externos, indicó la empresa el viernes 18, lo que confirma un reporte del diario Wall Street Journal.

El debate en torno a la IA se ha intensificado con revelaciones recientes sobre modelos que han salido de entornos confinados para infiltrarse en sitios y plataformas externas.

Pruebas estándar e intrusiones autónomas

En mayo, "durante una prueba estándar (de Gemini), el modelo encontró informaciones públicas en línea y adivinó claves para acceder a sitios que creyó que hacían parte de la prueba", explicó Heather Adkins, una responsable de seguridad en Google, en una declaración transmitida a la AFP.

Sin precisar nombres, Google indicó que tres organizaciones se vieron afectadas y asegura que les informó de estas brechas.

Según el Wall Street Journal, en uno de los casos "el modelo probó varias combinaciones de contraseñas hasta que consiguió acceder a un sistema protegido".

"Las tres veces, el modelo se detuvo", informó Adkins, lo que sugiere que las intrusiones terminaron sin intervención humana.

Google indicó a la AFP que tuvo conocimiento del episodio en julio y luego abrió una investigación sobre el incidente.

Varios grandes ejecutivos del sector tecnológico abogan por ralentizar el desarrollo de potentes modelos de IA y por una forma de autorregulación del sector ante recientes incidentes de seguridad.