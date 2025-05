Actualizado 07:00

Padres de familia y docentes denunciaron la venta ilegal de bebidas alcohólicas en gelatinas a menores de edad en exteriores de las unidades educativas de Quito. Las autoridades advierten de sanciones y procesos legales por esta actividad ilegal.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Intendencia de Policía de Pichincha, los estudiantes adquieren estos productos desde 20 centavos y con gran facilidad.

La venta de estos productos en los exteriores de las instituciones educativas se realiza sin un control en Quito. Moradores y padres de familia recalcan que la venta de bebidas alcohólicas, sin importar su presentación, se ha incrementado.

Teleamazonas conoció que las gelatinas con alcohol se comercializan a un precio accesible para los alumnos. Un producto se vende por 20 centavos, mientras que por dos dólares se pueden adquirir 20 gelatinas, que tienen siete grados de alcohol cada una.

«Son idénticas a las gelatinas que no tienen alcohol y son para consumo de menores de edad«, puntualizó Álex Manzano, intendente de Policía de Pichincha. Además, reveló que algunos de los productos no tienen registros sanitarios y pueden causar afectaciones a la salud de los adolescentes.

A pesar que muchos de los propietarios de los locales comerciales aledaños a las instituciones cumplen con la normativa y evitan a vender este tipo de productos para que no sean consumidos por menores de edad. Existe un grupo de vendedores que en complicidad con los estudiantes distribuyen, sin restricción las bebidas alcohólicas.

«Un estudiante me dijo: ‘Vecina, usted no sabe de negocios‘, porque no se le vendió las bebidas alcohólicas. Ellos creen que todos vendemos», señaló la propietaria de un local comercial de los exteriores de un plantel.

De igual forma, en las denuncias se recalca la necesidad de controlar esta problemática que está desencadenando otras situaciones, como peleas entre estudiantes e inseguridad. La Intendencia de Policía de Pichincha registra 14 denuncias y se ha identificado este problemática en tres unidades educativas.

Álex Manzano informó que los controles son permanentes y recordó que existe una sanción por vender o ser intermediario para comercializar estos productos. «Toda persona que venda a un menor de edad será detenido para investigaciones y puede enfrentar una sanción de 15 a 30 días de cárcel. No solo la persona que vende sino la que le facilite al menor porque a veces hay muchas personas que compran y luego les entregan», agregó.

