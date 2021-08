Alertan por peligros de nuevo reto viral en TikTok

En los últimos días varios videos se han viralizado en la popular red social “TikTok”, en donde usuarios realizan un peligroso reto llamado “Milk Crate Challengue ” o «desafío de la caja de leche»

Las personas colocan varias cajas de plástico para formar una escalera, posteriormente un voluntario sube por ellas hasta llegar a la cúspide y bajar ,con el objetivo de no caerse

Sin embargo, varias personas han resultado heridas debido al reto, producto de las violentas caídas a raíz de la pérdida de equilibrio en el intento.

En varios videos se puede apreciar que la estabilidad de las cajas es escasa , por lo que mientras más alta sea la escalera más peligrosa es la caída

Really enjoying watching people hurt themselves in this Milk Crate Challenge. pic.twitter.com/2WdbJqeVtm

El cirujano ortopédico especializado en medicina deportiva en Nueva York, Shawn Anthony, señaló al medio de comunicación “Today”, que el reto es muy peligroso generando lesiones que pueden incluir muñecas rotas, dislocaciones de hombros, desgarros de ligamento cruzado anterior y meniscos.

Además de afecciones potencialmente mortales , como lesiones en la médula espinal

People doing this like they have the best health insurance… pic.twitter.com/6znbsi8h0a