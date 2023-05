El ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) tuvo una gran actuación en la etapa 13 del Giro de Italia, disputada este viernes 19 de mayo del 2023 entre Le Châble y Crans-Montana y recortada a 74.6 km por el mal tiempo.

‘Calequito’, como es apodado, se metió en el grupo de los líderes de la jornada y emocionó con algunos ataques que dejaron atrás a sus dos rivales el colombiano Einer Rubio (Movista Team) y el frances Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Sin embargo, el ciclista de Movistar supo sobrellevar los ataques y se impuso al sprint.

El joven de 25 años cruzó la línea de meta con seis segundos de ventaja respecto. Pinot y Cepeda completaron el podio con el segundo y tercer lugar, respectivamente. El tricolor terminó la etapa a 12 segundos del colombiano.

Con este resultado, Cepeda se ubica en el puesto 19 de la clasificación general a 12:18 del líder Geraint Thomas quien se mantiene a dos segundos por delante del esloveno Primoz Roglic. Por su parte, Thibaut Pinot recuperó el maillot azul de mejor escalador y pasa a integrar el top10, en décima posición, a 3 minutos y 13 segundos del líder.

