Alfaro dice que Ecuador está «muy tranquilo» ante denuncia de Chile

El técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, expresó el sábado que su selección está «muy tranquila» ante la denuncia de Chile sobre una supuesta falsa nacionalidad del tricolor Byron Castillo, por lo que la FIFA abrió un procedimiento disciplinario.

«Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos cómo hicimos las cosas», dijo Alfaro en rueda de prensa en Chicago, Estados Unidos; donde su escuadra disputará un amistoso con México este domingo, con miras a Catar-2022.

«Sabemos que estamos a derecho», agregó el estratega argentino, quien incluyó a Castillo en la nómina para el primer ciclo de preparación mundialista .

Enfatizó que «nos abocamos a trabajar y a preparar al equipo de cara a la Copa del Mundo porque sabemos que con todo el derecho nosotros ganamos la clasificación donde hay que ganarla, dentro de la cancha, y la ganamos como la debíamos ganar«.

Hace tres semanas, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario ante la denuncia de Chile contra Ecuador por el «uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad» de Castillo, quien según la acusación habría nacido en Colombia.

Ecuador, donde previamente ya se investigó el caso, sostiene que el lateral del ecuatoriano Barcelona está «debidamente inscrito en la autoridad legal competente» y cuenta «con toda la documentación nacional en regla».

Si la FIFA acoge la denuncia, Ecuador podría perder los puntos de los partidos en los que jugó Castillo en la clasificatoria sudamericana; en la que terminó cuarto y conquistó el último cupo directo de la región a Catar-2022, y su lugar pasaría a Chile, que acabó séptimo.

DAÑO Y JUSTICIA

«Honestamente, estamos muy tranquilos en ese sentido», dijo Alfaro, cuyo equipo venció 1-0 a Nigeria en Harrison (Nueva Jersey) el jueves, en el primer duelo de fogueo para el Mundial y en el que Castillo reemplazo a Ángelo Preciado al minuto 49.

Empero, afirmó que «sí me preocupa el daño» que esa denuncia está provocando sobre el jugador y la propia selección ecuatoriana. Además se mostró confiado en que habrá «justicia«.

«Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que va a haber justicia, pero va a haber justicia en todo aspecto, y una disculpa a mí no me alcanza», señaló.

Castillo, de 23 años, estaría siendo tentado por clubes mexicanos como el León.

«Ojalá que se de la chance de pasar. Se le había frustrado, me parece, una chance de transferencia a principio de año porque él había tenido una pequeña cirugía de limpieza en un menisco en la rodilla; y creo que en aquel momento me parece que era Pachuca el equipo que lo quería», apuntó el timonel al respecto.

Añadió que «si ahora es otro equipo, ojalá vaya allí porque no tengo dudas de que le va a venir muy bien» a Castillo, quien «va a dar la talla para estar a la altura de ese desafío y nos va a venir a nosotros muy bien en la selección para que Byron, en una liga tan competitiva como la mexicana, se prepare de la mejor manera para llegar a la Copa del Mundo».

Este domingo, la Tri se enfrentará a México en un partido amistoso, donde Alfaro planea cambiar por lo menos más de la mitad del equipo.

▶️ ¡CON MUCHOS CAMBIOS ANTE MÉXICO 🇲🇽!



🎙️ Gustavo Alfaro, DT de #LaTri 🇪🇨: "Por lo menos más de la mitad del equipo va a cambiar para el partido de México. Quiero probar otras cosas" #ECDFMundialista pic.twitter.com/lXevfNcaNF — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 4, 2022

Con información de AFP