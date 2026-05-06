Macará empata con Tigre por la Copa Sudamericana y sigue con ilusión de los octavos de final

Macará empató con Tigre 2-2 este miércoles 6 de mayo del 2026 en un partido crucial por la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

En un encuentro vibrante disputado este miércoles 6 de mayo de 2026, Macará y Tigre empataron 2-2 en el Estadio Bellavista de Ambato por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana.

El conjunto argentino tomó la ventaja en dos ocasiones gracias a un doblete de David Romero (minutos 17 y 51); sin embargo, el 'Ídolo de Ambato' mostró resiliencia para igualar el marcador, primero con un autogol del portero Felipe Zenobio (38') tras un tiro de esquina, y finalmente con un cabezazo certero de Franco Posse, al minuto 75.

A pesar de terminar con diez hombres por la expulsión de Jean Estacio en el tiempo de descuento, este empate le permite a Macará consolidarse como líder invicto de su zona con 8 puntos, manteniendo una ventaja de tres unidades sobre el 'Matador' de Victoria.

Tras el emocionante empate internacional, Macará deberá cambiar rápidamente el chip para enfocarse en sus próximos desafíos tanto en el ámbito local como continental. En la LigaPro, el equipo celeste visitará al Manta F.C. en el Estadio Jocay este domingo 10 de mayo de 2026 a las 18:10, buscando recuperar terreno en el torneo doméstico.

Posteriormente, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, los dirigidos por el cuerpo técnico ambateño regresarán al Estadio Bellavista el jueves 21 de mayo para recibir al Alianza Atlético de Perú a las 21:00. Este compromiso será clave para asegurar matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda, aprovechando el liderato que ostentan actualmente en el Grupo A.