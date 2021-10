Altercado entre el portero y el defensa del Glentoran de Irlanda

En el partido entre el Glentoran y el Coleraine, de la primera división del fútbol de Irlanda del Norte, se registró un insólito pasaje entre el portero y un defensor locales.

Se jugaba el minuto 81 del partido y el Glentoran ganaba dos a uno, pero tenía un hombre menos sobre el campo de juego, por lo que se vio obligado a soportar la presión de su rival que buscaba el tanto del empate.

Pero, en una jugada muy rápida el Coleraine encontró el empate y el portero local no pudo contener su reacción y corrió a reclamarle a su defensor sobre quien puso toda la responsabilidad por el empate a tan poco de terminar el partido.

Según el portal de noticias Milenium, “el portero Aaron McCarey fue a buscar a su compañero Bobby Burns, a quien culpó del gol, pero no quedó ahí, ya que el arquero lo golpeó y una vez que cayó al césped lo tomó del cuello de la playera y comenzó a arrastrarlo, fueron los mismos jugadores del Glentoran quienes lo alejaron de Burns”.

El juez decidió expulsar al portero de los locales y así dejó al equipo con nueve hombres y el resultado fue un empate a dos por bando.

El momento fue replicado por varios medios de comunicación y plataformas digitales.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP