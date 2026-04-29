Carlos 'Cocoliso' González: el goleador de la Libertadores 2026 brilla en Independiente del Valle

El delantero paraguayo Carlos "Cocoliso" González, de Independiente del Valle, ratificó su extraordinario presente en el continente al consolidarse como el máximo anotador de la Copa Libertadores 2026, tras una exhibición de contundencia en la última jornada. Tiene 33 años y llegó al fútbol ecuatoriano en la temporada 2026.

Con un olfato goleador implacable y un dominio del juego aéreo que ha dejado sin respuestas a las defensas rivales, el delantero de Independiente del Valle no solo lidera la tabla de goleadores con cinco dianas, sino que se ha convertido en el eje fundamental de un equipo que sueña con repetir la gloria internacional.

El reciente 'hat-trick' frente a Libertad de Paraguay no solo silenció el Defensores del Chaco, sino que envió un mensaje contundente a todo el continente: el 'Cocoliso' está en el mejor momento de su carrera y sueña con un día ser llamado a jugar en su selección.

González arribó al fútbol ecuatoriano precedido por un extenso y exitoso recorrido en la Liga MX, donde defendió con jerarquía las camisetas de Pumas UNAM, Tigres y Toluca.

"Lamentablemente no (me ha llamado Guastavo Alfaro). No pierdo (la esperanza), pero uno se da cuenta cuando puede estar y yo creo que él nunca me demostró eso y lo respeto" Carlos González I Delantero paraguayo de Independiente del Valle

Tras un productivo paso por Newell's Old Boys en Argentina, el atacante paraguayo aceptó el reto de unirse al proyecto de Independiente del Valle para la temporada 2026, aportando la cuota de experiencia necesaria para las competiciones internacionales.

A sus 33 años, el ariete ha logrado amalgamar su madurez táctica con un despliegue físico que lo mantiene como uno de los delanteros más temidos de Sudamérica, reafirmando por qué ha sido, durante casi una década, una pieza codiciada en los mercados de pases más competitivos del continente.