Piero Hincapié de Arsenal cuestiona el arbitraje del partido de Champions League

Piero Hincapié, defensa internacional ecuatoriano del Arsenal, opinó que el árbitro, Danny Makkelie, se “equivocó claramente” al no sancionar como penalti la acción de David Hancko sobre Eberechi Eze tras la revisión en el monitor.

“Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también y supimos contrarrestar esto. El resultado final es un poco… El penalti fue clarísimo. El árbitro se equivocó claramente. Fue un penalti clarísimo y espero que nos puedan respetar también”, señaló a ‘Movistar’.

Hincapié aseguró que su conjunto se fue “con buenas sensaciones” del Metropolitano. “Tuvimos muchas oportunidades también. Un partido difícil y toca jugar en casa”, dijo el ecuatoriano.

Tras el 1-1 cosechado en el Metropolitano, los dirigidos por Mikel Arteta buscarán aprovechar la localía para asegurar su lugar en la final de Budapest, contando con el impulso goleador de Viktor Gyökeres y la solidez defensiva que mostraron en el primer asalto.

Tras el empate en Madrid, el Arsenal definirá su pase a la gran final en el partido de vuelta de las semifinales frente al Atlético de Madrid. El encuentro se disputará el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres, a las 14:00 (hora local de Ecuador)