10 alternativas para no usar palma de cera en Domingo de Ramos

Los fieles católicos acostumbran a realizar ramos para bendecir en la fecha conmemorativa del Domingo de Ramos. Sin embargo, esta costumbre ha generado afectaciones en la palma de cera, planta nativa de los bosques montañosos húmedos andinos que se encuentra en peligro de extinción.

La palma de cera es una planta de lento crecimiento, cuya desaparición implicaría la extinción del Loro Orejiamarillo y del Perico Cachetidorado, dos de las especies de aves extrañas y amenazadas de Ecuador. El Ministerio de Ambiente detalló que esta planta es su principal sitio de anidación, reproducción y fuente de alimento.

Con la campaña ‘Tradición y Conservación van de la mano‘ en Ecuador se busca evitar el uso de palma de cera en Domingo de Ramos. Además, previo a estas fechas se intensifican los controles con el objetivo de evitar la tala de esta especie.

Esta planta se encuentra, principalmente, en las provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Chimborazo y Napo. Además, en Ecuador existen siete especies de Palmas de Cera: Ceroxylon amazonicum, C. echinulatum, C. parvifrons, C. parvum, C. ventricosum, C. vogelianum.

Por la vulnerabilidad de esta especie, se considera la adquisición y comercialización un delito contra la flora y fauna silvestres, que se sanciona en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con

uno a tres años de cárcel.

Para evitar usar la palma de cera se recomienda elaborar ramos con especies que tienen un crecimiento rápido, como son:

Romero

Arrayán

Manzanilla

Hojas y flores de maíz

Totora

Espigas de trigo y cebada

Sigse

Paja

Ciprés

Laurel

