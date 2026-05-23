Las cuatro selecciones debutantes en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está cerca de empezar y cuatro de las 48 selecciones participarán por primera vez en una Copa del Mundo. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, cada una protagonista de una historia de clasificación digna de la edición más inclusiva del gran espectáculo global.

Cabo Verde, la sorpresa africana

Cabo Verde fue una de las sorpresas africanas y terminó por encima de Camerún para ganar con autoridad el Grupo D de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Como recompensa a su esfuerzo, Cabo Verde quedó encuadrado en un exigente Grupo H junto a Arabia Saudita, España y Uruguay.

Previo a su primera cita mundialista, los seleccionados recorrieron la isla para despedirse y llenarse de la buena energía de su gente. La actividad la cumplieron desde el martes 19 de mayo de 2026.

Curazao: el más pequeño y rival de Ecuador

Curazao, el país más pequeño en clasificarse a un Mundial tanto por población como por superficie, protagoniza uno de los cuentos de hadas más improbables del fútbol. El combativo equipo de Dick Advocaat tendrá un bautismo de fuego ante la tetracampeona Alemania, antes de enfrentarse en el Grupo E a Costa de Marfil y Ecuador .

El viernes 22 de mayo, la selección presentó la camiseta con la que debutará en su primer Mundial. "Un símbolo de la determinación y la resiliencia de Curaçao", escribieron en su cuenta de X.

El debut histórico de Jordania y Uzbekistán

Jordania finalmente dejó atrás el dolor de la derrota ante Uruguay en el repechaje intercontinental rumbo a 2014. Tras terminar segundo en el Grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, aseguró su lugar en Norteamérica.

La campeona vigente, Argentina, Argelia, y Austria la esperan en el Grupo J.

Completando el cuarteto de novatos, Uzbekistán será el primer representante de Asia Central en una Copa del Mundo.

Los Lobos Blancos compartirán el Grupo K con Colombia, República Democrática del Congo y una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo: el escenario ideal para perseguir su propio lugar en la historia de los Mundiales.