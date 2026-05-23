Accidente en Samborondón deja un fallecido y dos heridos

Un vehículo se volcó en el kilómetro 4 de la vía a Samborondón.

La madrugada de este sábado 23 de mayo de 2026, se registró un accidente de tránsito, en el sector de La Puntilla, en el cantón Samborondón.

De acuerdo con la información, un vehículo sufrió un volcamiento, provocando el fallecimiento de una persona en el lugar.

El siniestro de tránsito que se registró frente al club La Unión, también dejó dos personas heridas.

Equipos de emergencia y agentes de tránsito atendieron a las víctimas y realizan investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Accidentes frecuentes en la zona

El hecho ocurre pocos días después de otro trágico accidente en un sector cercano de la vía Samborondón-Salitre (La Aurora).

El atropellamiento de una joven universitaria desató protestas de los moradores por la falta de iluminación y seguridad peatonal.