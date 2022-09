Amber Heard: la insólita petición que hizo la actriz a sus amigos para conseguir dinero

Amber Heard protagonizó un polémico juicio contra Johnny Depp luego de que el actor acusara a su ex esposa de difamarlo en una publicación realizada en The Washington Post en 2018.

El veredicto de esta mediática batalla legal indicó que Amber Heard le debe de pagar más de US$10 millones a Johnny Depp tras ser hallada culpable de estas acusaciones.

Tras esta resolución, la actriz de 36 años, por medio de su abogada, reveló que no posee la solvencia económica para pagarle ex pareja.

Amber Heard, con el fin de lograr recaudar 10 millones, vendió su lujosa casa en California; sin embargo, parece que esto no es suficiente para solventar su deuda y deberá de recurrir a otras acciones.

Según el sitio Geo News, debido a su millonaria deuda Amber Heard habría tenido que pedirle ayuda económica a su círculo de amistades con quien solía salir de fiesta.

No obstante, la ex pareja de Johnny Depp no habría logrado convencerlas y, en algunos casos, ni siquiera recibió respuesta de sus amigas de Hollywood.

Pese a que no se reveló quiénes fueron las amigas que la “dejaron en visto”, el nombre de Cara Delevingne volvió a salir a la luz luego de ser una de las personas señaladas en juicio de haber mantenido encuentros amorosos con Amber Heard.

Además, el medio Geo News también indicó que Amber Heard estaría buscando un lugar para dormir con su hija debido a que no tiene casa propia a raíz de la deuda millonaria que tiene con Johnny Depp.

Fuente: prensalibre.com