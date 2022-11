Amigo de Piqué insinúa que Shakira le fue infiel al futbolista

La separación de Shakira y Gerard Piqué continúa generando polémica por nuevos rumores de infidelidad. Un amigo del español emitió polémicas declaraciones sobre la relación del futbolista y la artista.

El periodista Jordi Basté, muy cercano al entorno del futbolista, salió en defensa del jugador español y sorprendió con sus declaraciones en las que planteó una duda sobre los motivos de la separación de esta pareja tras más de 12 años de relación.

En declaraciones a El Nacionat.cat, el comunicador emitió unas inesperadas declaraciones. «Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán» señaló.

Además, en el diálogo lanzó una fuerte indirecta: «quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal«, agregó.

Su separación no solo causó críticas e insultos en redes sociales contra Gerard Piqué, sino también fue víctima de ataques en el campo de juego. Muchos se solidarizaron con Shakira y condenaron al jugador del FC Barcelona.

Sin embargo, lo que pasó entre la colombiana y el español solo ellos lo saben. Aunque Shakira dio un adelanto y aseguró que no fue culpa de ninguno en su reciente éxito ‘Monotonía’.