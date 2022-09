Ángel Mena se pronuncia tras el penal fallido de Enner Valencia

Las críticas al delantero ecuatoriano Enner Valencia no dejaron de llover luego que fallara el penal frente a Japón, este martes 27 de septiembre del 2022, en el último partido amistoso previo al Mundial de Qatar 2022.

A los 82 minutos de juego la hinchada tricolor se disponía a soltar el grito del gol, tras una jugada en la que el juez central dictaminó penal para la Tri, sin embargo, este grito se ahogó luego que el portero japonés Daniel Schmidt atajará el balón.

❌ Enner Valencia'nın Japonya maçında kaçırdığı penaltı 👇pic.twitter.com/cqxtUtauIM — 1907Bros (@1907Bros) September 27, 2022

Ante este hecho, el tricolor Ángel Mena pidió respeto para su compañero “Es nuestro capitan, nuestro líder y merece respeto”, dijo en rueda de prensa postpartido.

“Es un goleador, a todos nos pasa. Me ha pasado a mi también en su momento donde me ha tocado errar y es parte del futbol. El día de hoy lastimosamente no pudo convertir”. dijo Mena sobre Enner Valencia.

Mena no descartó que Enner se convierta en figura durante la Copa del Mundo que inicia el 20 de noviembre. “Él viene en una racha muy buiena en su club yo creo que el mundial, como ya lo demostró anteriormene, ha sido el goleador y yo creo que no va a ser la excepción ahora”, sentenció.

Sobre el nivel mostrado por el equipo nacional, el jugador del León mexicano analizó: «Creo que somos conscientes de que siempre se quiere ganar, lastimosamente en estos dos partidos que nos tocó actuar no pudimos lograrlo, pero más allá de eso el rendimiento, el funcionamiento del equipo deja buenas sensaciones ante rivales que merecen respeto y que juegan bien al fútbol«.