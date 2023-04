La súper oferta de Arabia Saudita para Lionel Messi

La relación entre Lionel Messi y Paris Saint-Germain sigue quebrándose y la posible renovación del argentino con el club parisino cada vez se diluye. El campeón del mundo termina su contrato con el París al final de esta temporada y su futuro todavía es incierto.

Sin embargo, el conocido periodista Fabrizio Romano dio a conocer que hay interés en el jugador por parte del equipo de Arabia Saudita Al-Hilal. Según Romano para que el 10 de la Selección argentina se mude a la Liga Profesional de Arabia estarían de por medio unos 400 millones de dólares por temporada, cifra que duplicaría el sueldo de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Desde el entorno de Messi se conoce que su deseo es seguir en el fútbol europeo, al menos hasta la Copa América de 2024, es decir, por una temporada más. También está latente su posible retorno al FC Barcelona, pero desde el club no se ha presentado una oferta formal.

El ‘barcelonismo’ hará su parte en el el partido ante Real Madrid, este miércoles 5 de abril de 2023, donde corearán el nombre ‘Messi’ al minuto 10 del encuentro como una manera simbólica de pedir su retorno al club en el que jugó toda su vida. Sin embargo, el factor económico sería un impedimento para que el argentino regrese a España.

El equipo más prestigioso de Arabia, como se conoce al Al-Hilal, es el que haría la oferta más millonaria para un deportista profesional. El conjunto, dirigido por el exdelantero argentino Ramón Díaz, es el actual campeón de la Liga Profesional de ese país. Además es el más exitoso de la Liga de Campeones de Asia, con cuatro títulos hasta 2021 cuando el torneo se llevó a cabo por última vez.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV