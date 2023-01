Un grupo de cuatro hombres armados llegaron a un hospital privado del norte de Guayaquil la madrugada de este miércoles 11 de enero de 2022, para terminar con la vida de un supuesto cabecilla de una banda criminal.

El subcomandante de policía de la Zona 8, Fabary Montalvo, informó que por este caso existen dos personas de nacionalidad extranjera detenidas, quienes serían los custodios del hombre al que buscaban para matar.

ACCIÓN INMEDIATA



Tras un hecho violento ocurrido en un hospital de #GYE, activamos el #CódigoPlata, que permitió aprehender a dos extranjeros y tres armas de fuego.



— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 11, 2023

Según Montalvo, los presuntos sicarios llegaron en horas de la madrugada en una camioneta doble cabina y luego de someter a los guardias de seguridad del hospital, les quitaron las tarjetas de acceso y se dirigieron hasta el segundo piso del hospital.

Cuando los custodios del hombre herido escucharon los disparos en la parte baja de la casa de salud salieron y se encontraron con uno de los sospechosos a quien dispararon hasta matarlo. El cuerpo sin vida de este hombre quedó en el interior del ascensor, indicó Montalvo.

Mientras que, en los exteriores del hospital se desarrolló otra balacera entre los dos policías que patrullaban la casa de salud y el resto de hombres armados que huyeron del sitio.

Montalvo sostuvo que la policía no se encontraba en el piso donde permanecía el herido porque no cuentan con una orden de custodia interna, además que no existe una denuncia oficial en contra de este hombre.

¿Cómo ingresaron los custodios?

El Subcomandante de la Zona 8 aseguró que desconocían que el hombre tenía su propia custodia en el hospital, por lo que presumen que habrían ingresado como familiares o de forma clandestina.

Y resaltó que los dos hombres que brindaban custodia inusual se encuentran detenidos para investigaciones.

Finalmente, Montalvo informó que tras el violento hecho, el herido fue dado de alta del hospital y trasladado a su vivienda por familiares. Además, que las unidades de investigación e inteligencia recopilan toda la información e indicios para dar con los responsables del ataque armado.

Camioneta incinerada

La Policía Nacional también informó del hallazgo de una camioneta totalmente incinerada, en la que se supuestamente se movilizaban los presuntos sicarios. El automotor habría sido reportado como robado el martes 10 de enero.

La camioneta doble cabina fue encontrada en la entrada de la 21, en la vía Perimetral, luego que chocara contra un poste y parte de una vivienda.

URGENTE.

@teleamazonasec pic.twitter.com/IasAB29ePU — Catalina Garcia (@KtaLaGrande) January 11, 2023

Segundo ataque

Esta sería la segunda vez que hombres armados atacan a esta misma persona. El primer ataque se registró el 6 de enero en el sector de la Kennedy Norte, en Guayaquil.

El hombre de 26 años se movilizaba por la avenida Miguel Alcivar en un vehículo blindado, color negro, cuando dos hombres en moto lo dispararon. Una patrulla de la policía trasladó al conductor del vehículo a una casa de salud.

Las autoridades informaron que dos personas fueron detenidas.