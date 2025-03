Actualizado 19:05

Un ataque con explosivos a una concesionaria generó alerta en Machala este martes 11 de marzo del 2025. Hombres armados llegaron al establecimiento, en el centro de la ciudad, lanzaron bombas molotov y dejaron un panfleto dirigido a los propietarios.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada y quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la concesionaria. En total fueron cuatro hombres los que dejaron los artefactos explosivos, aunque no se ha podido identificarlos.

Las bombas molotov cayeron en el patio de la concesionaria y causaron conatos de incendio. El fuego se expandió en medio de los vehículos y el mobiliario cercano, detallaron medios locales. El personal de seguridad y vecinos alertaron al Cuerpo de Bomberos de Machala, que acudió al lugar para controlar los focos de fuego y evitar daños mayores.

No se registraron heridos en este ataque, pero sí pérdidas materiales. El distrito de Policía de Machala inició una investigación para dar con los responsables de este hecho violento. Según el comandante de la Subzona El Oro, Luis Karpinsky, las grabaciones de las cámaras de seguridad están siendo analizadas por peritos de la Policía para identificar a los autores materiales.

“Estamos frente a un posible caso de extorsión, un delito que ha incrementado en la ciudad. No descartamos que sea una represalia por el no pago de ‘vacunas’”, señaló Karpinsky. Los uniformados también hallaron un panfleto en el que se amenazaba a los propietarios de causar más afectaciones en caso de no responder.

El ataque a la concesionaria se suma a una serie de incidentes violentos en Machala, incluyendo la explosión en la discoteca Coco Bongo el pasado 8 de marzo, que dejó daños en seis viviendas y dos vehículos.

