Actualizado 18:15

Islamabab, EFE, AFP |

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada al ataque de la India perpetrado pasada la medianoche del miércoles, 7 de mayo del 2025 (fecha local) que según Nueva Delhi estuvo dirigido a campamentos terroristas.

«El astuto enemigo ha perpetrado un cobarde ataque en cinco lugares de Pakistán. Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por la India, y se está dando una respuesta adecuada», dijo en un comunicado la oficina del primer ministro.

Sharif agregó que «toda la nación está con las Fuerzas Armadas de Pakistán y la moral y el ánimo de toda la nación pakistaní son altos», mientras que indicó que el Ejército paquistaní «sabe muy bien cómo lidiar con el enemigo«.

Fuentes de seguridad informaron a EFE que un niño murió en el bombardeo indio mientras que otras dos personas sufrieron heridas graves.

Según un funcionario de seguridad, los bombardeos tuvieron lugar en las ciudades de Bahawalpur, Kotli y Muzaffarabad.

Sharif convocó además a una reunión del Comité de Seguridad Nacional a las 10:00 hora local del miércoles (5:00 GMT), informó el ministro de Información Attaullah Tarar.

Esta será la segunda ocasión en que se reúna el comité desde que comenzó la escalada de tensión con la India.

La India, no obstante, recalcó en un comunicado que la operación incluyó un ataque de precisión contra nueve lugares en Pakistán y en la Cachemira controlada por Pakistán donde se hallaban bases terroristas, indicando que ninguna infraestructura militar paquistaní resultó atacada.

El ataque indio es la respuesta de ese país al atentado en la Cachemira administrada por la India del pasado 22 de abril, en el que murieron 26 personas, y del que Nueva Delhi responsabiliza a Pakistán.

Esto dio lugar a un cruce de acusaciones en las últimas semanas, con la India insistiendo en que el atentado no quedaría sin responder, mientras Islamabad negaba estar implicado y pedía una investigación neutral del incidente.

Además, Pakistán advirtió que, si bien no comenzaría un conflicto, estaba preparado para responder en caso de una acción militar de la India.

El Ejército de la India indicó en una publicación en la red social X que con este ataque «se hace justicia», en referencia al atentado en la Cachemira india.

Ambos países ya se vieron sumidos en un enfrentamiento similar en 2019, tras otro atentado en la Cachemira india que se saldó con la muerte de 40 paramilitares indios.

Entonces, la India bombardeó supuestas bases insurgentes en Pakistán, a lo que Islamabad respondió bombardeando zonas aisladas en la India, lo que culminó la escalada de tensiones.

La India anunció para el miércoles simulacros de defensa -para preparar un posible ataque hostil- en varios estados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que los enfrentamientos entre India y Pakistán terminen «muy pronto«, después de que ambos países cruzaran ataques en la madrugada del miércoles.

«En realidad, si lo piensas, han estado luchando durante muchas, muchas décadas, siglos… Sólo espero que termine muy pronto», dijo el martes el republicano desde la Casa Blanca.

