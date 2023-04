¿Por qué aumentó el crimen en Ecuador?

Pescadores acribillados en puertos, presos hallados muertos en cárceles, asesinatos múltiples, ataques con explosivos y secuestros, son algunos de los hechos que han conmocionado a Ecuador en los últimos días.

La situación en el país es alarmante. En 2022, Ecuador ya vivió su peor año en materia de seguridad con 4.603 homicidios, un 115% de incremento frente al 2021. Pero las cifras de este año son impactantes. Solo durante en el primer trimestre de 2023, 1.356 muertes violentas se registraron a escala nacional, es decir hubo un incremento del 66.4% frente al primer trimestre de 2022. Si esta cifra se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.000 crímenes.

¿Por qué incrementó la violencia? Fernando Carrión, experto en seguridad, explica que la actual situación se debe principalmente a dos factores. El primero responde a la crisis económica proveniente del covid-19 y de la guerra con Ucrania que hizo que el empleo en el país se reduzca y la pobreza aumente.

En segundo lugar, los mercados ilegales principalmente vinculados con el narcotráfico. Carrión sostiene que el año pasado en Colombia se incrementó la producción de cocaína en un 25% y en Perú un 50%. Eso hizo que por territorio ecuatoriano pasen entre 700 y 800 toneladas de esta sustancia. Por lo tanto, lo que hoy se vive en el país ya no es la violencia interpersonal que proviene, por ejemplo de una riña, sino de la organización del delito.

El experto asegura que “hace cuatro o cinco años los grandes carteles internacionales dejaron de pagar a los locales en dólares y empezaron a pagar en droga, esto hizo que se incremente el consumo local, que las estructuras criminales se hagan más organizadas y que la violencia aumente”.

Política antidrogas

Ecuador se ha convertido en el país con mayor crecimiento de violencia criminal en Latinoamérica superando a Haití, Trinidad y Tobago, Honduras y Venezuela. Los crímenes cometidos a plena luz del día han acaparado portales internacionales e incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha referido al tema al criticar la política antidrogas de Ecuador.

“Ahora la violencia es mayor en Ecuador que en Colombia y tiene que ver con las nuevas circunstancias del narcotráfico (…) Hay que reunir los cancilleres, expertos, si no se empieza, se va volviendo ilusorio que América Latina y el Caribe puedan tener un posición unificada y nueva alrededor de una política antidrogas, que no necesariamente es la que rige porque no sirve, y Ecuador es un ejemplo de porque no sirve”, aseguró.

¿Cuál es el camino que Ecuador debe seguir?

Lo primero que se debe hacer es definir el marco institucional. Carrión sostiene que el presidente Guillermo Lasso tomó una buena decisión al crear el Ministerio del Interior, pero el problema surgió cuando las acciones recayeron exclusivamente en el campo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Para que las políticas de seguridad funcionen tendría que incorporar en estas acciones a otras instituciones como municipios, cámaras de producción, universidades, colegios o sistemas de transporte e implementar políticas públicas en las cuales los individuos adopten un rol activo. Además, generan una estabilidad política que permita que las políticas de seguridad planteadas tengan continuidad.

