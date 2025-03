Actualizado 10:31

Redacción Teleamazonas.com

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) está a punto de dar un giro monumental con Avengers: Doomsday, la quinta película de los Vengadores, que promete ser uno de los eventos más ambiciosos de la franquicia.

Con un cambio radical en su dirección narrativa tras el abandono de The Kang Dynasty, esta cinta, programada para estrenarse el uno de mayo de 2026, traerá de regreso a figuras icónicas, presentará nuevos rostros y establecerá a Doctor Doom como el villano central de la Saga del Multiverso, mientras la producción ya está en marcha desde marzo de 2025.

Un nuevo rumbo tras el adiós a Kang

Originalmente concebida como «Avengers: The Kang Dynasty» la película iba a centrarse en Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors. Sin embargo, tras los problemas legales de Majors en diciembre de 2023, Marvel decidió despedirlo y reestructurar la historia.

En el San Diego Comic-Con 2024, se anunció que el filme se transformaría en Avengers: Doomsday, dejando atrás a Kang y dando paso a Victor von Doom, más conocido como Doctor Doom. Este cambio no solo redefine al antagonista principal, sino que también prepara el terreno para Avengers: Secret Wars, la continuación que cerrará la Fase seis en mayo de 2027.

Doctor Doom y el Multiverso

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en secreto, algunos medios enfocados en la cultura pop y geek especulan que «Avengers: Doomsday» explorará las consecuencias del Multiverso desatadas en proyectos como Loki, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Doom, un genio estratégico y villano clásico de los Cuatro Fantásticos, será el eje de la narrativa.

Su llegada sugiere una conexión con The Fantastic Four: First Steps (estreno en julio de 2025), donde podría debutar o ser insinuado como una amenaza mayor.

Los directores Anthony y Joe Russo, quienes regresan tras éxitos como Infinity War y Endgame, han adelantado que esta película marcará «un nuevo comienzo» para el MCU, en contraste con el cierre que representó Endgame. Rumores apuntan a que la trama podría involucrar a Battleworld, un concepto de los cómics donde realidades destruidas se fusionan, lo que encajaría con la escala multiversal del filme.

Producción: Un esfuerzo enorme en marcha

La producción de «Avengers: Doomsday» comenzó oficialmente el 26 de marzo de 2025, según anunció Marvel, con filmaciones en los estudios Pinewood de Londres y otras locaciones en Inglaterra. Los Russo han prometido un rodaje «estrictamente controlado» para evitar filtraciones, utilizando escenarios cerrados y tecnología avanzada, incluyendo nuevas cámaras IMAX.

El guion, escrito por Stephen McFeely (coautor de Infinity War y Endgame), ya está finalizado, y la película se rodará casi consecutivamente con Secret Wars, lo que demuestra la magnitud de este proyecto doble. La filmación está programada para extenderse hasta agosto de 2025, dejando poco más de un año para postproducción.

Regresos sorprendentes y nuevas incorporaciones



El reparto de «Avengers: Doomsday» es, hasta la fecha, uno de los más grandes jamás reunidos en el MCU, con más de 60 personajes potencialmente involucrados. Aquí está la lista de actores confirmados y sus respectivos roles:

Robert Downey Jr. como Doctor Doom,Chris Evans,Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man.

Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, Simu Liu como Shang-Chi, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Tenoch Huerta como Namor, Sebastian Stan como Bucky Barnes/Winter Soldier.Estos son algunos de los ya confirmados en el reparto.

Ausencias notables y especulaciones

A pesar del extenso elenco, faltan nombres clave como Scarlett Johansson (Natasha Romanoff), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye), Brie Larson (Captain Marvel), y Ryan Reynolds (Deadpool). Sin embargo, el Multiverso abre la puerta a regresos sorpresa, y algunos podrían aparecer en Secret Wars.

Con los Russo al mando y un elenco que abarca décadas de historia Marvel, «Avengers: Doomsday» se perfila como un evento sin precedentes. Aunque aún no hay tráiler, se espera que el primer vistazo llegue a finales de 2025, tras el fin del rodaje.

La película no solo reunirá a los Vengadores, sino que integrará a los X-Men y los Cuatro Fantásticos, redefiniendo el MCU para una nueva era.

