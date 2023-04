El Barcelona ganó por la mínima (1-0) al Atlético (3º), este domingo 23 de abril de 2023. El cotejo formó parte de la 30ª jornada de la Liga, y dio un paso importante hacia el título.

El club azul grana mantiene los once puntos de ventaja con el Real Madrid (2º) cuando le quedan ocho partidos por disputar. En el Camp Nou al Barça le sirvió un remate en el área de Ferran Torres (44) tras una asistencia de Raphinha, lanzado al espacio por el uruguayo Ronald Araujo.

Las críticas en redes sociales se suscitaron cuando, a los 75 minutos de la segunda etapa, Barcelona perdió el 2-0 ante Atlético de Madrid. Robert Lewandowski estuvo frente a Oblak pero este no pudo concretar pese a que tenía grandes posibilidades de brindar un pase gol a su compañero.

«Las sensaciones no son muy buenas, no jugamos muy mal en la primera parte, bastante bien yo creo, pero nos marcaron en el último minuto antes del descanso y en el segundo tuvimos ocasiones», resumió el arquero rojiblanco Jan Oblak.

El gol fue una liberación para Ferran Torres, titular en este partido de gala a pesar de sus malas estadísticas. Solo cuenta con un gol en todas las competiciones desde el 1 de noviembre -en el 4-0 al Elche el 1 de abril, en su último duelo como titular.

Sin Ousmane Dembele, cuyo regreso está previsto la próxima semana, Torres se vistió de Robert Lewandowski, que cumplió su cuarto partido sin marcar. Protagonista de un espectacular arranque de temporada en su estreno como azulgrana, la estrella polaca no ha vuelto a ser el mismo desde enero. En los últimos nueve partidos solo marcó contra el Elche.

Y en el minuto 10, en lo que ya es una costumbre, el Camp Nou comenzó a gritar «¡Messi, Messi!», como muestra del entusiasmo que provoca el posible regreso del genio a casa.

Xavi recuperó en una soleada tarde a Frenkie De Jong, titular, y a Pedri, que recibió una gran ovación cuando entró en juego en el minuto 61 reemplazando a Ferran torres.

