¡Victoria de líder! Independiente del Valle gana 4-2 a Guayaquil City en la Fecha 16 de la LigaPro
El estadio Christian Benítez fue testigo de la victoria de Independiente del Valle ante Guayaquil City. La LigaPro entra en pausa por el Mundial.
Charlie Gonzalez, jugador de Independiente del Valle.
API
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Actualizado:
31 may 2026 - 15:05
Guayaquil City no pudo ante Independiente del Valle, en la fecha 16 de la LigaPro. Los 'Ciudadanos' cayeron por 2-4 ante el 'Matagigantes' la tarde de este domingo 31 de mayo del 2026.
Charlie Gonzalez firmó un doblete para IDV, Emerson Pata y Matías Perelló también sumaron para el cuadro de Sangolquí. En tanto que, Edison Mero anotó los dos goles del descuento para el equipo local.
Con esta victoria, los dirigidos por Joaquín Papa suman 37 puntos y se mantienen en lo más alto de la tabla. Guayaquil City, por su parte, se queda con 19 unidades.
La LigaPro entra en pausa por el Mundial 2026. Se prevée que los equipos vuelvan a la cancha en el mes de julio.
Siga el minuto a minuto
31/05/2026
17:27
Gooool de Independiente del Valle
90+6' Un contragolpe que termina en gol. Matías Perelló fue el autor del cuarto gol del encuentro. Aprovechó el rebote y mandó a guardar el esférico.
31/05/2026
17:22
Minutos de adición
90' Se añaden seis minutos de juego.
31/05/2026
17:19
Gooool de Guayaquil City
87' Doblete de Edison Mero. El delantero de Guayaquil City pone el segundo tanto para su equipo. Ingresó por el costado izquierdo para anotar el 2-3.
31/05/2026
17:03
Minuto de hidratación
72' El encuentro se detiene para que ambos equipos se hidraten.
31/05/2026
16:49
Gooool de Independiente del Valle
57' La alegría le duró poco a los Ciudadanos porque Charli Gonzalez pone el tercero para IDV. El marcador está 1-3 a favor de los Rayados del Valle.
31/05/2026
16:46
Gooool de Guayaquil City
55' Edison Mero se filtra en el área rival para colocar el gol del descuento. Aunque el portero Aldair Quintana intentó achicar el espacio no le fue posible evitar el tanto. El marcador se pone 1-2.
31/05/2026
16:36
Arranca el segundo tiempo
Guayaquil City e Independiente del Valle ya juegan el segundo tiempo del encuentro. El marcador está a favor del equipo de Sangolquí.
31/05/2026
16:19
Termina el primer tiempo
Culmina el primer tiempo en el estadio Christian Benítez. Guayaquil City 0 - 1 Independiente del Valle.
31/05/2026
16:18
Minutos de adición
El juez central sumó tres minutos a la primera parte. Se jugarán 48 minutos en total.
31/05/2026
16:09
Gooool de Independiente del Valle
37' De cabeza, así Charli Gonzalez pone el segundo gol del encuentro. El equipo negriazul ya gana 2-0.
31/05/2026
16:01
Guayaquil City busca el empate
30' "El equipo de la Ciudad" llega al área rival en busca del empate.
31/05/2026
15:39
Goooool de Independiente del Valle
8' Emerson Pata coloca el primer tanto del encuentro, recibe un centro y con un remate de izquierda anota el gol para los Rayados del Valle.
31/05/2026
15:31
Arranca el partido
Empieza el partido entre Guayaquil City e Independiente del Valle. Marcador 0-0.
Alineaciones confirmadas
Este es el once oficial de Guayaquil City, dirigido por el profesor Pool Gavilanez.
Así saldrá a la cancha Independiente del Valle, equipo dirigido por el entrenador Joaquín Papa.
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