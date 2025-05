El Barcelona se corona campeón de la Liga española tras ganar el derbi

Actualizado 17:34

Redacción Teleamazonas.com y EFE |

El Barcelona de España se llevó el derbi y un título de Liga al derrotar 2-0 al Espanyol en el RCDE Stadium gracias a un gol de Lamine Yamal, en el 53, y a la sentencia de Fermín en el descuento para coronar la gran actuación.

El duelo, enrarecido por el atropello masivo ocurrido en los aledaños del estadio minutos antes de arrancar, vivió un antes y un después con la diana de la joven sensación del Barça. El cuadro periquito, con diez desde la expulsión de Cabrera, en el 80, deberá pelear en las dos últimas jornadas para sellar la permanencia.

Los blanquiazules llegaban al pulso tras perder contra Villarreal (1-0), Betis (1-2) y Leganés (3-2) y el Barcelona pisaba el RCDE Stadium tras tumbar al Real Madrid (4-3). Un choque de dinámicas que se diluyó el entrar en el verde: era un derbi y fue el Espanyol el que enseñó más los dientes desde el inicio.

Lea también:

Urko tuvo la primera ocasión del partido a los cuatro minutos. Tras un pase filtrado de Roberto, el vasco estuvo cerca de sorprender a Szczesny y su disparo se fue desviado. Los blanquiazules insistían con contras rápidas, buscando el gol con hambre y electricidad.

Lewandowski dejó clara la jerarquía del rival, inquietando a Joan García en el 13. El punta estuvo cerca de abrir el marcador tras un rechace. El Espanyol no se dejó intimidar y mantenía su fútbol vertical: Puado obligó a lucirse a Szczesny, que se estiró para salvar con la izquierda un tiro raso desde la frontal.

El Barcelona no estaba cómodo en el RCDE Stadium. La pizarra de Flick no contenía el desparpajo inicial de los periquitos y la nueva pareja de centrales, Christensen y Araujo, no frenaba la ofensiva local. El engranaje azulgrana, en cualquier caso, empezó a engrasarse tímidamente en el ecuador de la primera mitad.

Aparecieron los destellos de Pedri, uno de los nombres destacados e incisivos de estos 45 minutos, asomó el criterio de Olmo y levantó la mano Lamine Yamal, sin puntería. Los culés no encontraban referencias arriba entre la telaraña de ayudas del Espanyol. No era, ni mucho menos, la versión más afilada del Barça.

En la reanudación, los azulgrana insistieron con centros al área de Joan García. El Espanyol había perdido chispa y no mordía como antes, aunque mantenía el control. Hasta que Lamine Yamal lo rompió todo en el 53. Necesitó un instante de lucidez para asestar un latigazo teledirigido a la escuadra que subió al marcador.

Los futbolistas del entrenador Manolo González tardaron en reaccionar tras el gol. El técnico movió en banquillo, buscando más revoluciones arriba. El derbi, de todos modos, ya era otro. El Barcelona se gustaba, respiraba y tenía más espacios. Además, los de Flick acariciaban el título de Liga.

Posesiones largas y algún acercamiento sin peligro eran las líneas maestras del juego azulgrana. El anfitrión, por su parte, disfrutaba de algún acercamiento sin pólvora. Apareció Pere Milla, con un mal control en los metros finales, y Roberto, en fuera de juego. Mandaba el Barça.

Un impacto de Cabrera a Lamine provocó la expulsión del uruguayo después de que el árbitro consultara con el VAR. La roja, en el 80, desestabilizó el pulso. El Espanyol, lanzado, no desconectó y el Barcelona no durmió el choque en los siete minutos de añadido. El pulso seguía muy vivo.

De todos modos, fueron los azulgrana los que se aprovecharon de la agitación final. Fermín, en el descuento, disipaba cualquier posibilidad de reacción con el segundo tanto de la noche. Un 0-2 que amarraba el 28º título de Liga para el equipo azulgrana. Flick instó a sus futbolistas a celebrarlo en el vestuario y no en el césped.

También en Teleamazonas: