Liga de Quito venció a Mushuc Runa con doblete de Deyverson en el cierre de la fecha 13

Ambato 11 de mayo 2026 estadio Universidad Indoamérica Bellavista Mushuc Runa se enfrenta a Liga de Quito por la décima tercera fecha del campeonato.

Mushuc Runa perdió ante Liga de Quito 3-1 este lunes 11 de mayo de 2026 a las 19:00, en el cierre la fecha 13 de la LigaPro en el estadio Bellavista de Ambato. Con goles de Fernando Cornejo y un doblete de Deyverson, LDU logró una victoria clave en el campeonato nacional LigaPro.

Goles de Liga de Quito:

Fernando Cornejo (54') abrió el marcador tras un gran pase filtrado de Alejandro Tobar.

Deyverson (78') amplió la ventaja con una gran definición tras sacarse a un defensa.

Deyverson (81') selló su doblete con una definición de "sombrerito" ante la salida del portero Formento.

Gol de Mushuc Runa:

Ronie Carrillo (90') puso el descuento en la última jugada del encuentro.

Para este compromiso, Liga de Quito presenta una baja sensible tras confirmarse la ausencia por lesión del extremo Janner Corozo, lo que obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes en su esquema ofensivo.

Por su parte, Mushuc Runa confía en su fortaleza como local en Tungurahua y en la capacidad goleadora de Ronie Carrillo para romper la defensa capitalina. El partido promete ser una batalla táctica de alta intensidad, donde la altura de Ambato y la necesidad de victorias marcarán el ritmo de un cierre de jornada determinante para el futuro inmediato de ambas instituciones en la temporada.