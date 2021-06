Barcelona medirá a Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores

El partido de Barcelona para seguir avanzando en Copa Libertadores tiene un primer escollo en octavos de final: Vélez Sarsfield de Argentina.

El equipo dirigido por Fabián Bustos se medirá ante un duro cuadro argentino, pero que tampoco es imposible de vencer.

Además, Barcelona contará con el beneficio de cerrar la lleve de local, ya que terminó en primer lugar de la fase de grupos.

Cabe recordar que Vélez Sarsfield estuvo en Ecuador hace poco, por la etapa de grupos en la que enfrentó a Liga de Quito.

Los otros partidos de octavos de Copa Libertadores

El sorteo realizado en Luque, Paraguay, dejó los siguientes cruces para octavos de final de Copa Libertadores.

Defensa y Justicia (ARG) vs. Flamengo (BRA)

Boca Juniors (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

Universidad Católica (CHI) vs. Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR) vs. Fluminense (BRA)

Vélez Sarsfield (ARG) vs. Barcelona (ECU)

Sao Paulo (BRA) vs. Racing Club (ARG)

River Plate (ARG) vs. Argentinos Juniors (ARG)

Olimpia (PAR) vs. Internacional (BRA)

Barcelona es el único representante ecuatoriano que queda en camino, ya que Liga e Independiente fueron eliminados. Estos equipos disputarán los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 13 y de julio y los partidos de revancha se disputarán del 20 al 22 de abril.

La gran final de la Copa Libertadores se jugará el 20 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo.