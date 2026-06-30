'¡No están solos!': Estadio Azteca se une en conmovedor homenaje por Venezuela

México y Ecuador se unen en un emotivo homenaje por las víctimas de Venezuela

Un emotivo momento se vivió antes del inicio del partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Miles de aficionados en el Estadio Azteca levantaron su voz para enviar un mensaje de solidaridad a las víctimas de los terremotos que golpearon a Venezuela.

Un grito de hermandad en el corazón del Estadio Azteca

Minutos antes del pitazo inicial, el Estadio Azteca fue escenario de un homenaje que trascendió el fútbol.

Con aplausos y un grito unísono de "¡No están solos!", los asistentes expresaron su respaldo al pueblo venezolano, afectado por dos terremotos que han dejado cerca de 2 000 fallecidos, según los reportes oficiales.

La ovación se extendió por varios segundos y fue acompañada por miles de aficionados que se pusieron de pie para participar en el gesto de solidaridad.

El momento marcó la ceremonia de inauguración previa al encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

Infantino se sumó al homenaje

El presidente de la FIFA también participó en el homenaje desde el graderío. Durante el acto, se unió a los aplausos y respaldó el mensaje de apoyo dirigido a las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.

El gesto se produjo en uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde miles de aficionados de ambos países se dieron cita para presenciar el compromiso.

El fútbol vuelve a enviar un mensaje de solidaridad

La muestra de apoyo reflejó cómo el fútbol también sirve como espacio para expresar solidaridad frente a situaciones que impactan a la región.

Antes de que comenzara el encuentro, el ambiente deportivo dio paso a un momento de respeto y acompañamiento para las víctimas del desastre natural.