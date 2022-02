Borussia Dortmund arrebata a Niklas Süle al Bayern Múnich

El Borussia Dortmund confirmó este lunes el fichaje del central Niklas Süle, que dejará el Bayern Múnich tras terminar su contrato, para la próxima temporada.

«Nos alegra lograr los servicios de un internacional como Niklas Süle sin pagar traspaso y de firmar con él un contrato por cuatro temporadas», dijo el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc.

Sebastian Kehl, que relevará a Zorc en el cargo a final de temporada, señaló que Süle había mostrado un gran deseo de incorporarse al Borussia Dortmund.

El Bayern pagó por Süle 20 millones de euros al Hoffenheim en 2017.

Süle es titular habitual en el Bayern, pero en el pasado tuvo épocas difíciles debido a dos roturas de ligamentos que lo tuvieron meses alejado de las canchas.

El defensa tenía una oferta de renovación del Bayern sobre la mesa que no quiso aceptar y estaba claro que no seguiría en Múnich la próxima temporada.

Durante su paso por el Bayern, Süle ganó cuatro veces la Bundesliga, dos veces la Copa de Alemania y una vez la Liga de Campeones. EFE

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj