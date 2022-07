Las alarmas se encendieron con las declaraciones del propio Brad Pitt. Hace más de un mes, el actor explicó que sentía que ya estaba viviendo su última fase de la carrera artística. “Me considero en mi última fase (como actor). Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser esta parte? ¿Y cómo quiero diseñarla?, expresó.

Esta frase bastó para que crezcan los rumores de un posible retiro de Pitt de la actuación, siendo que también es productor, director y un exitoso empresario. Afortunadamente para sus fanáticos, en un reciente encuentro en París (Francia), para promocionar la película Bullet Train (Tren Bala), la estrella de cine desmintió todo lo que habían dicho de él.

Pitt no piensa en retirarse.-

A sus 58 años, Pitt aseguró que ha decidido tomarse el cine y la vida a sorbos, “una película detrás de otra”, y desmintió que piense en retirarse. “Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso… Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Y la pregunta es: ‘¿Cómo quiero pasar ese tiempo?’. Pero en ningún caso es una retirada”, remarcó el reconocido actor de Hollywood.

Las declaraciones de Pitt llegan un medio de la promoción de Bullet Train, del director de cine David Leitch. El filme se contempla como una comedia con aires de thriller a bordo de un tren entre Tokio y Kioto en el que siete asesinos se cruzan e intentan quitarse de en medio, con más o menos fortuna.

Sobre su participación en la película, Pitt sostuvo: “El humor negro, los gags eran algo muy importante para esta película. Me gusta hacer todo tipo de películas, interpretaciones frescas. A mi edad has cometido suficientes errores. Y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Y ahora tienes que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría”, explicó Pitt.

La cinta también cuenta con las actuaciones de Joey King, de ‘The Kissing Booth’ de Netflix y de la serie The Act. Para Latinoamérica trascendió que el cantante ‘Bad Bunny’, quien aparece en el tráiler y pelea con el personaje de Brad Pitt por un maletín a bordo de un tren en movimiento. El estreno está previsto para el próximo 5 de junio.

