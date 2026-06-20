Hinchada ecuatoriana decepcionada de la actuación de La Tri ante Curazao

Los hinchas ecuatorianos reaccinando tras el partido de Ecuador vs, Curazao en su segundo partido del Mundial 2026.

El doloroso empate 0-0 entre Ecuador y Curazao, en la fase de grupos del Mundial 2026 decepcionó a la hinchada de Ecuador la noche de este sábado 20 de junio.

Miles de aficionados que acompañaron a La Tri en el estadio y otros que siguieron el partido expresaron su descontento por el rendimiento del equipo.

En el segundo tiempo los seguidores de la Selección Ecuatoriana de Fútbol manifestaron su decepción por el resultado, especialmente porque Curazao aparecía como uno de los rivales más accesibles del Grupo E.

Los aficionados esperaban una victoria que acercara a Ecuador a la siguiente ronda. Algunos hinchas cuestionaron la falta de efectividad en el ataque y la falta de goles, pese a que hubo posibilidades durante todo el encuentro.

Enner Valencia, uno de los más criticados

Otros seguidores señalaron que la Selección ecuatoriana no logró imponer condiciones, pese a contar con una plantilla integrada por futbolistas que militan en algunas de las ligas más competitivas del mundo, como Moisés Caicedo, Piero Hincapie y Willian Pacho.

La falta de gol de Enner Valencia, capitan de Ecuador, también fue criticada en las redes sociales. El jugador perdió claras oportunidades de gol ante el arco de Curazao, sobre todo en intento a los dos minutos de iniciado el partido.

Las redes sociales también reflejaron el sentir de los aficionados. Comentarios, videos y publicaciones de seguidores ecuatorianos se multiplicaron tras el pitazo final, evidenciando el malestar por un resultado que complica las aspiraciones Ecuador en la Copa del Mundo.