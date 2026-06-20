EN VIVO | Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

La Selección de Ecuador se enfrentará a Curazao este sábado 20 de junio de 2026

La Selección de Ecuador juega un partido decisivo en su participación mundalista. Este sábado 20 de junio se mide ante Curazao en busca de sus primeros tres puntos que le permitan avanzar a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026.

El compromiso se disputará desde las 19:00 en Kansas City, Estados Unidos, y representa una oportunidad para que La Tri se recupere tras la derrota en su debut ante Costa de Marfil.

Mira el partido EN VIVO, en señal abierta de Teleamazonas y teleamazonas.com.

Las aspiraciones ecuatorianas recibieron un duro golpe el pasado 14 de junio, cuando el combinado nacional cayó 1-0 frente a Costa de Marfil, resultado que dejó al equipo obligado a conseguir una victoria para seguir soñando con la clasificación a los 16avos de final.

Curazao, la nación más pequeña en disputar una Copa del Mundo, también llega a este encuentro después de sufrir una derrota de 7-1 ante Alemania en la primera jornada del Mundial.

Minuto a minuto:

Pausa de hidratación Un partido intenso se vive en el Estadio de Kansas. El marcador sigue 0-0.

¡No mismo! El arco de Curazao le dice que no a Ecuador La jugada más clara del segundo tiempo. Tres remates al hilo de Ecuador no entran en el arco de Curazao y termina en las manos del portero Eloy.

El balón se pasea por el área de Curazao Un tiro de esquina cobrado por Gonzalo Plata pasa muy cerca del arco. La Tri no encuentra el gol.

Hernán Galíndez le salva a Ecuador El portero Hernán Galíndez cuida el arco ecuatoriano tras despejar tres remates dentro del área. El balón termina en el tiro de esquina.

El arco de Curazao se cierra para Ecuador El balón no entra en el arco caribeño. Ecuador la tuvo clara, pero no se concretó el gol.

Tarjeta amarilla para Livano Comenencia Una nueva falta sobre el ecuatoriano Pedro Vite se sanciona con tarjeta amarilla para Livano Comenencia.

Tarjeta amarilla para Juninho Bacuna Segunda tarjeta amarilla para Curazao. El juez sanciona a Juninho Bacuna por falta sobre Pedro Vite.

Moisés Caicedo intenta desde afuera Con un remate a ras de piso, el ecuatoriano Moisés Caicedo intenta anotar el primero para La Tri, pero el portero de Curazao detiene el esférico.

Empieza el segundo tiempo Las Selecciones en cancha para el segundo tiempo. Otros 45 minutos para definir la continuidad en el Mundial 2026.

Fin del primer tiempo Ecuador y Curazao se van al descanso con el marcador en blanco (0-0). La Tri buscó el arco rival, pero todavía falta el golpe final. Curazao también generó oportunidades de gol.

Eloy le dice que no a Ecuador Eloy vuelve a salvar el arco de Curazao, tras despejar un remate de Yeboah. Ecuador no concreta las jugadas.

Tarjeta amarilla para Leandro Bacuna Leandro Bacuna es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Tarjeta amarilla para Jordy Alcívar El juez central sanciona con tarjeta amarilla a Jordy Alcívar por falta sobre Chong Tahth

Curazao presiona a La Tri La Selección caribeña presiona en el área ecuatoriana, pero la defensa tricolor evita que el balón entre al arco.

Gonzalo Plata remata al arco Eloy le dice que no a Plata y mantiene el arco de Curazao en cero.

Pausa de hidratación Las Selecciones se retiran al banquillo para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.

¡Falta definición en Ecuador! La Tri genera jugadas de peligro en el área de Curazao pero no puede definir. Enner Valencia apareció por el centro, pero el esférico quedó en las manos de Room Eloy.

Ecuador insiste en el área de Curazao La Tri busca el gol a través de Pedro Vite, un remate desde el costado derecho se pierde por fuera del arco.

Segunda llegada de La Tri John Yeboah llega al área pero el esférico se queda en las manos del portero caribeño.

Ecuador se pierde el primer gol Enner Valencia tuvo la primera para Ecuador, pero envió el arquero de Curazao le dijo que no al gol y desvió el esférico.

Empieza el partido Rueda el balón en el Estadio de Kansas City. Ecuador enfrenta a Curazao.

Suena el Himno Nacional del Ecuador en Kasas City

La Selección ecuatoriana entona las notas del Himno Nacional ante cientos de hinchas en el Estadio de Kansas. Seguido suena el himno de Curazao.

Guayaquil se viste de amarillo: los hinchas no dejan de alentar.

El emblemático Centro de Guayaquil se llenó de hinchas vestidos con la tradicional camiseta amarilla, azul y rojo, quienes llegaron acompañados de familiares y amigos para vivir juntos la emoción de la Copa del Mundo.

Ambiente Tricolor en Kansas City

La pasión del hincha ecuatoriano se siente en Kansas. Pelucas de colores, banderas, cornetas, máscaras de Diablo Huma y trajes del Cóndor Andino se hacen presentes en territorio estadounidense. Todos alientan a Ecuador.

Alineación de Curazao

Así forma la Selección de Curazao ante Ecuador.

Esta es la alineación de Ecuador

El DT Sebastián Beccacece presentó la alineación de Ecuador con variantes en relación al primer partido. Estos son los once guerreros para la segunda batalla.

Los jugadores rumbo al estadio de Kansas City

Los jugadores ecuatorianos salieron a las 17:19 rumbo al estadio de Kansas City para el partido contra Curazao. Y llegaron a las 17:42 "para repartir chocolate ante Curazao".

Los tricolores lucieron un traje deportivo blanco con camiseta y short antes de subir al bus que los llevó al escenario deportivo.

¿Cómo ver los partidos de La Tri?

Los partidos de La Tri se podrán ver en señal abierta por Teleamazonas. Además, estarán disponibles para Ecuador en www.teleamazonas.com.

Para acceder a la transmisión desde una computadora, únicamente deberán ingresar a la sección EN DIRECTO de la página web de Teleamazonas y registrarse llenando los datos del formulario.

Y mira los partidos por tu celular CLARO, patrocinador oficial de la señal de TELEAMAZONAS.