Eloy Room la muralla de Curazao que le atajó hasta el viento a La Tri

La Tri no pudo pasar del 0-0 ante Curazao. El portero Eloy Room fue la gran figura

El partido Ecuador vs. Curazao fue un encuentro marcado por la intensidad y las constantes llegadas de la Tricolor; Eloy Room fue el nombre que más resonó al final de los 90 minutos.

El portero de Curazao se convirtió en la gran figura del empate 0-0 ante Ecuador por la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una auténtica muralla ante los ataques de La Tri

Desde los primeros minutos, el arquero mostró seguridad bajo los tres palos. Una de las acciones más destacadas llegó tras un mano a mano frente a Enner Valencia, donde reaccionó con rapidez para evitar la apertura del marcador y mantener vivas las aspiraciones de su selección.

Mientras Ecuador intentaba imponer condiciones y generar peligro en campo rival, las respuestas encontraban siempre el mismo obstáculo.

Room apareció con reflejos precisos, buenas intervenciones en el juego aéreo y una notable capacidad para anticipar los remates ecuatorianos.

¿Quién es Eloy Room? El veterano que frustró a Ecuador

Eloy Room nació el 6 de febrero de 1989 en Nimega, Países Bajos. A sus 37 años y con una estatura de 1,90 metros, es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la selección de Curazao.

Actualmente milita en el Miami FC y acumula una amplia trayectoria internacional. Gracias a su experiencia y liderazgo, se ha consolidado como el principal referente del combinado caribeño y una de las voces más influyentes dentro del grupo dirigido por Dick Advocaat.

Los reflejos, la agilidad y la lectura de juego de Room quedaron expuestos en el encuentro frente a Ecuador.