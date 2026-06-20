Ataque armado en Ibarra, en pleno partido de Ecuador, este 20 de junio

Un ataque armado se registró en Ibarra durante el partido de Ecuador vs. Curazao.

Un ataque armado se registró en Ibarra durante plena transmisión del partido de Ecuador en un espacio público. Sucedió este 20 de junio cerca de las 7:00.

Medios locales reportaron una balacera mientras decenas de personas veían el partido de Ecuador contra Curazao en la “Calle del Sabor”, en la Flores y Bolívar.

Policía atiende la emergencia

De forma extraoficial se conoce que se trataría de un caso de sicariato, en donde una persona habría perdido la vida y cerca de seis quedaron heridas.

Ciudadanos conmocionados por el hecho trataron de resguardarse y otros corrieron del sitio, donde había mujeres y niños.