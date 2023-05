Duro recibimiento al Flamengo en el aeropuerto de Río de Janeiro

El Flamengo aterrizó en suelo brasileño tras el empate ante Ñublense de Chile. El recibimiento para el ‘Fla’ no fue el esperado, ya que recibieron varios insultos con dedicatoria a algunos de los jugadores del club.

Los ‘cariocas’ llegaron a Río de Janeiro, este jueves 25 de mayo de 2023, y el jugador que más reclamos recibió fue el chileno Arturo Vidal, quien fue duramente criticado. En su llegada, un fanático del equipo lo recibió con una gran cantidad de duros insultos.

Así quedó registrado en video. Apenas Vidal apareció por la puerta de desembarque del aeropuerto, un fanático le gritó “Vidal, vuelve a Chile por el amor de Dios. Vuelve a Chile a jugar, malo de mi… Esto es Flamengo y tú estás pisándole la cara a los hinchas”.

“Ahora es fácil estar hablando”, respondió Vidal al enfurecido fanático. En medio del asombro, el futbolista solo siguió caminando en medio de las recriminaciones del hincha brasileño.

Con el mal momento que vive el chileno en la temporada, aseguró que no dejará Flamengo. «No lo proyecto. Tengo contrato y estoy concentrado en Flamengo,», dijo el capitán de la Selección de Chile.

RECEPÇÃO CALOROSA! 👀 Os jogadores do Flamengo desembarcaram no Rio após o empate com o Ñublense, pela Libertadores, e teve um torcedor que tinha recado pra vários atletas… olha aí! 😬 pic.twitter.com/VMe20RgSmf