Así recibió el Brighton al campeón del mundo Alexis Mac Allister

Con la Copa del Mundo, un estadio lleno y las banderas de argentina, así fue recibido Alexis Mac allister este sábado 14 de enero de 2023 por su club el Brighton antes de enfrentarse al Liverpool.

Mac allister se proclamó campeón del mundo con Argentina el 18 de diciembre tras ganar a Francia en el Mundial de Qatar 2022.

What a welcome for our world champion! 👏 pic.twitter.com/Qi0AcQwKzI — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 14, 2023

“Nuestro campeón”, escribieron los hinchas del Brighton en una bandera de Argentina con una foto de Mac Allister abrazado la Copa y su medalla.

Así también, una camisera enorme de la Albiceleste con el nombre del jugador y el número 20 se extendió entre los aficionados que asistieron al encuentro deportivo.

El homenaje de los hinchas del #Brigthon para Alexis Mac Allister 🇦🇷. pic.twitter.com/z1zUqzrCQ5 — La Caprichosa Sports (@lacaprisports) January 14, 2023

Brighton se impuso 3-0 ante el Liverpool

El acierto de Solly March hundió al Liverpool, derrotado 3-0 con un doblete y una asistencia de un ‘hombre club’ que bastaron al Brighton para superar a su rival en la clasificación y mandarle a cinco puntos de distancia de la última posición que da acceso a los puestos europeos.

March se encargó de sacar a la luz todas las carencias del Liverpool, muy timorato en defensa con una falta de contundencia alarmante. El jugador del Brighton, que a sus 28 años es una ‘rara avis’ del mundillo tras lucir únicamente la camiseta de su club durante las últimas doce temporadas, terminó el duelo con el único doblete de su carrera bajo el brazo.

Un robo del incansable Alexis Mac Allister en el centro del campo propició el primer tanto del centrocampista inglés. El campeón del mundo argentino cedió la pelota a Kaoru Mitoma y el japonés, a su vez, la colocó cerca del punto de penalti. Y, por allí, apareció March como un cohete para abrir el marcador con un disparo imposible para Alisson.

Apenas cinco minutos después, otra perdida en el centro del campo «red» propició el segundo del Brighton. En esta ocasión, fue Evan Henderson, con un gran pase al hueco, quien permitió a March lucirse con un zurdazo cruzado preciso que puso el choque muy cuesta arriba al Liverpool.

Aunque Klopp intentó reaccionar con la entrada simultánea de Ben Doak, Naby Keita, Joe Gómez y Harvey Elliott, el marcador sólo se movió del lado que no deseaba el técnico alemán. Y, nuevamente March, esta vez con una asistencia, fue protagonista.

Danny Welbeck no la desaprovechó y el Liverpool recibió un jarro de agua fría de realidad. No está bien, no carbura y ya son veinte jornadas de Premier League. Aún tiene tiempo para reaccionar, pero la realidad es que pasado el ecuador del campeonato, no está ni en puestos europeos. El título, hace tiempo que pasó al olvido.