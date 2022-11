El 60 % de los británicos se opone al Mundial de Qatar

El 62 % de los británicos se opone al Mundial de Qatar debido al dudoso respeto de los derechos humanos por parte del país organizador.

Según una encuesta realizada por Public First para la iniciativa «More in Common», el 62 % de los británicos cree que el tratamiento del movimiento LGBTQ+ en el país, con penas de hasta siete años de prisión, debería ser suficiente para prohibir a Qatar organizar la Copa del Mundo, mientras que el 24 % opina que las leyes de este país no deberían influir en la organización del Mundial. El 14 % se ha declarado inseguro a la hora de dar su opinión.

Además, solo el 43 % de los británicos creen que Inglaterra y Gales hacen bien en participar en el torneo, en tanto que el 39 % opina que no deberían formar parte de esta Copa del Mundo y el 18 % no sabe/no contesta.

Las asociaciones LGBTQ+ temen por la seguridad de las personas que visiten Qatar y decidan mostrar su apoyo al movimiento. En el caso de Inglaterra, entre 3.000 y 4.000 aficionados irán a Qatar a ver el Mundial, y en el caso de Gales serán entre 2.000 y 3.000.

Para hacer de enlace entre los aficionados británicos y la policía catarí, miles de policías británicos irán al país del golfo pérsico durante la disputa de la competición. EFE

