El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se pronunció sobre la queja presentada por la legisladora Gisella Molina contra la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, por lo ocurrido el pasado lunes 13 de mayo, durante la comparecencia de la fiscal general, Diana Salazar.

Esta decisión se adoptó en la sesión N° 0036 del CAL, que se desarrolló este viernes 17 de mayo del 2024. Según el secretario de Comunicación de la Asamblea, Jorge Rodríguez, de forma unánime, siete asambleístas decidieron no calificar la queja presentada por Gisella Molina.

Los miembros del CAL consideran que Pamela Aguirre «no incumplió ningún procedimiento parlamentario. Por lo tanto, no existe sustento para que proceda este trámite», señaló la Asamblea. Por lo tanto la queja no fue aceptada.

Sin embargo, con 7 votos a favor, se decidió llamar la atención por escrito a la legisladora Aguirre. En ese documento constará que «si vuelve a presentarse otra anomalía, acarreará las sanciones que contempla la normativa».

¿Qué ocurrió en la Comisión de Fiscalización?

El lunes 13 de mayo del 2024, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la fiscal general, Diana Salazar, comparecía y daba información de los avances de investigaciones en curso.

En esa reunión, de forma inusitada, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), dio paso a la conexión del exasambleísta Ronny Aleaga, vía telemática. Él está procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y se encuentra prófugo de la justicia. El hombre pretendía intervenir, desde la clandestinidad, en la comparecencia de la fiscal Diana Salazar.

Entonces, la titular de la Fiscalía abandonó su sesión. Antes de eso recordó que un prófugo de la Justicia no puede participar en su comparecencia. También puntualizó que no iba a prestarse a un show del correísmo.

Por este hecho, la asambleísta Molina presentó una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Ella considera que Aguirre infringió lo establecido en el articulo 150 del Código Orgánico de la Función Legislativa.

Según Molina, Aguirre cometió un error al convocar a una Comisión General, en la que pretendía hablar Aleaga, sin someterlo a votación de los demás legisladores. “Sin consultar a los integrantes de la mesa, la Presidenta de la Comisión de Fiscalización procedió a suspender la sesión”, señaló Molina en un entrevista en Teleamazonas.

