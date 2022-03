Canadá regresa después de 36 años a un Mundial

La selección de Canadá goleó este domingo a la de Jamaica por 4-0 y se clasificó al Mundial de Catar 2022, la segunda cita absoluta de su historia, y a la que no acudía desde el torneo jugado en México en 1986.

Cyle Larin, Tajon Buchanan, Junior Hoilett hicieron el milagro en un partido sin equivalencias jugado en Toronto, y cuyo dominio fue refrendado con un gol en meta propia del jamaiquino Adrian Mariappa.

El encuentro de la penúltima jornada del octogonal final de las eliminatorias de la Concacaf se jugó en el BMO Field, también conocido como Estadio Nacional de Canadá y fue de dominio total de los canadienses sobre los Reggae Boyz.

En el minuto 13 Cyle Larin abrió el marcador luego de un pase filtrado de Eustaquio.

En el 44 Tajon Buchanan amplió el resultado al empujar el esférico que se paseó por el área.

A ocho minutos del fin del tiempo reglamentario Junior Hoilett allanó la goleada. Y en el 88 se amplió el abismo con un gol en contra de Adrian Mariappa.

Los dirigidos por John Herdman suman 28 puntos y ya tienen el cupo a Catar 2022.

