Liga de Quito en la encrucijada: exigencias urgentes en LigaPro y alerta roja en Libertadores

Ricardo Adé, de Liga de Quito, celebra su gol ante Manta FC, junto a Jesús Pretell, en la jornada del sábado 21 de marzo de 2026.

El presente de Liga de Quito en este mayo de 2026 es una moneda de dos caras. Mientras en el torneo local el equipo de Tiago Nunes busca no desprenderse de la pelea con los líderes, su situación en la arena internacional se ha complicado drásticamente tras su última visita a Brasil, dejando a la hinchada alba con sensaciones encontradas.

En el campeonato nacional, la 'U' llega de conseguir una victoria sufrida, pero vital. El pasado sábado 2 de mayo, Liga venció 1-0 a Guayaquil City en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este resultado le permitió escalar a la sexta posición de la tabla con 17 puntos en 12 partidos jugados, manteniéndose a la expectativa de los puestos de vanguardia liderados por Independiente del Valle (28 puntos).

El equipo ha mostrado solidez en Casa Blanca, pero la irregularidad como visitante sigue siendo la materia pendiente para pelear la etapa palmo a palmo con los punteros. Su próximo reto local será este 11 de mayo frente a Mushuc Runa en Echaleche.

El panorama internacional es más gris. Ayer, Liga sufrió un duro revés al caer 2-0 ante Mirassol en Brasil, en un partido donde los errores defensivos y la falta de pegada sentenciaron a los albos. Con este resultado, el Grupo G se ha apretado:

Mirassol: 9 pts.

9 pts. Lanús: 6 pts.

6 pts. Liga de Quito: 6 pts.

6 pts. Always Ready: 3 pts.

Con solo dos fechas restantes en la fase de grupos, Liga no tiene margen de error. La buena noticia es que cerrará su participación con dos partidos seguidos en Quito: recibirá a Lanús el 20 de mayo y a Always Ready el 26 de mayo. Seis puntos en la capital son el único camino seguro hacia los octavos de final de la "Gloria Eterna".