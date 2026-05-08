Independiente del Valle vs. Barcelona: el ABC para el partidazo de la fecha 13

La fecha 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol LigaPro 2026 se enciende este sábado 9 de mayo del 2026 con el duelo más esperado de la jornada: Independiente del Valle recibe a Barcelona SC en el Estadio Banco Guayaquil. Los rayados buscarán alargar su ventaja en la tabla de posiciones.

Con los 'Rayados' como líderes sólidos tras su reciente victoria ante Universidad Católica, el equipo de Sangolquí busca blindar su ventaja frente a un 'Ídolo' que viaja con la obligación de acortar distancias.

Barcelona llega con la motivación del triunfo logrado en la Copa Libertadores ante Boca Juniors, por la cuarta fecha del torneo. Un victoria que le permite levantar la cabeza y todavía aferrarse a pelear por los octavos o al menos matricularse en la Copa Sudamericana. César Farías, el DT torero, quiere pelear por acortar distancia con Independiente.

Las entradas ya están a la venta a través del portal de Superticket, con precios que van desde los 12 dólares para General y Tribuna hasta los 15 en Palco (más impuestos). Se ha confirmado que habrá presencia de hinchada visitante en sectores asignados, garantizando un ambiente vibrante para el pitazo inicial pactado a las 19:00 horas.