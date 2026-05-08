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Aucas vs Universidad Católica: Horario y dónde ver

Aucas recibe a Universidad Católica este sábado 9 de mayo en Quito. El partido de la fecha 13 de LigaPro será transmitido por Teleamazonas. 

Jugadores de Sociedad Deportiva Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

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Autor

Karina Amaguaya

Fecha de publicación

08 may 2026 - 16:42

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Dos equipos que llegan golpeados por la derrota se enfrentan en la Fecha 13 de la LigaPro. Este sábado 9 de mayo del 2026, Aucas recibe a Universidad Católica en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito. 

El encuentro se jugará a las 16:30 y será transmitido en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com.

En la Fecha 12 Aucas cayó frente a Libertad 3-2. Este resultado lo dejó en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos. Por lo que la victoria en esta nueva jornada es importante para el conjunto oriental. 

Universidad Católica, por su parte, también perdió ante Independiente del Valle por el mismo marcador. Este resultado significó que la 'Chatoleí' se quede en el segundo lugar con 22 unidades. 

Partidos de la Fecha 13 de la LigaPro 

Fecha 13 - LigaPro 2026
Partido Fecha Hora
Orense vs. Leones FC Viernes 08/05 19:00
Técnico Univ. vs. Delfín Sábado 09/05 13:30
Guayaquil City vs. Dep. Cuenca Sábado 09/05 16:00
Aucas vs. U. Católica Sábado 09/05 16:30
Independiente del Valle vs. Barcelona SC Sábado 09/05 19:00
Emelec vs. Libertad Domingo 10/05 15:30
Manta FC vs. Macará Domingo 10/05 18:10
Mushuc Runa vs. Liga de Quito Lunes 11/05 19:00

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