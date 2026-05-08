Aucas vs Universidad Católica: Horario y dónde ver

Dos equipos que llegan golpeados por la derrota se enfrentan en la Fecha 13 de la LigaPro. Este sábado 9 de mayo del 2026, Aucas recibe a Universidad Católica en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito.

El encuentro se jugará a las 16:30 y será transmitido en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com.

En la Fecha 12 Aucas cayó frente a Libertad 3-2. Este resultado lo dejó en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos. Por lo que la victoria en esta nueva jornada es importante para el conjunto oriental.

Universidad Católica, por su parte, también perdió ante Independiente del Valle por el mismo marcador. Este resultado significó que la 'Chatoleí' se quede en el segundo lugar con 22 unidades.

Partidos de la Fecha 13 de la LigaPro