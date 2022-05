Carapaz asciende al cuarto lugar de la general del Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Carapaz realizó este domingo una espectacular novena etapa y ascendió al cuarto lugar de la clasificación general del Giro de Italia.

En la pelea por la victoria de etapa, Hindley superó por un exiguo margen al francés Romain Bardet y al campeón olímpico ecuatoriano Richard Carapaz en un esprint entre seis corredores en este final en alto.

La «Locomotora del Carchi» atacó a los últimos 4 kilómetros de la meta, donde fue respondido por Mikel Landa, jai Hindley, romain Bardet, Joao Almeida y Domenico Pozzovivo.

Carapaz peleó el primer lugar de la etapa, pero fue superado por centímetros por Hindley y Bardet en un explosivo final.

