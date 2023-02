El campeón olímpico Richard Carapaz no defenderá su título en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2023. Solo participará en la prueba reina de la competencia, un recorrido de 178 kilómetros por Tulcán, provincia de Carchi, así lo anunció su equipo EF Easy Post.

En esta cita el ciclista ecuatoriano se estrenará con el maillot de color rosa distintivo del equipo norteamericano con sede en España, tras dejar el británico INEOS Grenadiers. Mientras que los tricolores Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda participarán tanto en la contrarreloj individual como en la prueba de ruta del del Campeonato Nacional.

