Carlos Aguinaga: No hay una autoridad firme que haga respetar la norma electoral

“Hay que controlar que los actores políticos no abusen de la norma, de las condiciones, para evitar desequilibrios (…) y eso no ha ocurrido porque no hay una autoridad firme que haga respetar la norma”. Así lo aseguró Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, este miércoles 9 de agosto de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Aguinaga sostiene que “si no hay control del uso del dinero en la política lo que ocurre es que somos permisivos para que dinero ilícito ingrese a la campaña electoral y la pregunta que debemos formularles es: ¿De dónde sacan la plata? Porque hay artistas, hay publicidad en el exterior, hay movilizaciones millonarias y el momento de presentación de cuentas, presentan unas cuentas que son pobrecitos”.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral también se refirió a los medios digitales y aseguró que “debió haberse controlado redes, plataformas informáticas. Yo he visto ahora propagandas en el Times Square en Estados Unidos. ¿Quién paga eso?, ¿Quién debe controlar? La autoridad electoral, si no hay un control, las condiciones de participación política electoral van a ser desiguales, inequitativas, carentes de legitimidad.”

