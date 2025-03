Carlos Vera hace historia: consigue su primera victoria en la UFC

Actualizado 21:20

El peleador ecuatoriano Carlos Vera logró su primer triunfo en la Ultimate Fighting Championship (UFC) al derrotar al congoleño Josías Musasa en la cartelera de UFC Vegas 104, este sábado 15 de marzo de 2025.

El combate, correspondiente a la división de peso gallo, fue breve pero contundente. Vera resolvió la pelea en menos de cuatro minutos del primer asalto. Tras una patada que desconcertó a su rival, el ecuatoriano logró sujetarlo y llevarlo al suelo. Una vez allí, lo sometió con una llave al cuello, obligando al africano a rendirse.

Con esta victoria, el manabita de 38 años no solo inscribe su nombre en la historia del MMA ecuatoriano, sino que también puso fin al invicto de Musasa.

